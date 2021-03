“Si è fatta male, chiamate un medico”. UeD, Gemma Galgani cade dalle scale e Maria De Filippi chiama i soccorsi (Di sabato 13 marzo 2021) Le storie di Gemma Galgani sono sempre al centro delle puntate di Uomini e Donne. In quest’ultima stagione la dama torinese è stata molto gettonata. Diversi cavalieri si sono interfacciati con lei: Paolo, Biagio, i tre Maurizio, ma nessuno ha realmente fatto breccia nel suo cuore. L’ultimo in ordine di tempo è Cataldo Coccolo. Dopo il secondo appuntamento lui le ha chiesto di fermarsi a dormire ma lei lo ha placato. “Lui è particolarmente affettuoso, abbiamo ballato, ci siamo accoccolati ma ho trovato fuori luogo che alla seconda uscita mi dicesse di fermarsi a dormire da me”, ha commentato Gemma Galgani. Ma Cataldo ha continuato a insistere dicendo che quella proposta giudicata fuori luogo fosse in realtà una provocazione per metterla alla prova. Sembra infatti che dopo il gesto inaspettato di Massimiliano, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Le storie disono sempre al centro delle puntate di Uomini e Donne. In quest’ultima stagione la dama torinese è stata molto gettonata. Diversi cavalieri si sono interfacciati con lei: Paolo, Biagio, i tre Maurizio, ma nessuno ha realmente fatto breccia nel suo cuore. L’ultimo in ordine di tempo è Cataldo Coccolo. Dopo il secondo appuntamento lui le ha chiesto di fermarsi a dormire ma lei lo ha placato. “Lui è particolarmente affettuoso, abbiamo ballato, ci siamo accoccolati ma ho trovato fuori luogo che alla seconda uscita mi dicesse di fermarsi a dormire da me”, ha commentato. Ma Cataldo ha continuato a insistere dicendo che quella proposta giudicata fuori luogo fosse in realtà una provocazione per metterla alla prova. Sembra infatti che dopo il gesto inaspettato di Massimiliano, ...

