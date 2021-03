Shining, Jack Nicholson: da cosa deriva il suo "Here's Johnny"? (Di sabato 13 marzo 2021) Nella versione originale di Shining, Jack Nicholson sfonda la porta del bagno in cui è nascosta sua moglie pronunciando la battuta 'Here's Johnny: qual è il suo significato? Shining è ritenuto uno dei migliori film horror di tutti i tempi. Il progetto diretto da Stanley Kubrick è ricco di sfaccettature che lo rendono ancora più prismatico. Ad esempio, nella versione originale del film e nella scena in cui Jack Nicholson sfonda la porta del bagno in cui è nascosta sua moglie, l'attore pronuncia una strana battuta del tutto inspiegabile considerando il nome del personaggio che interpreta. Nonostante Jack Nicholson interpreti Jack Torrance in Shining, infatti, l'attore sfonda la porta del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) Nella versione originale disfonda la porta del bagno in cui è nascosta sua moglie pronunciando la battuta ''s: qual è il suo significato?è ritenuto uno dei migliori film horror di tutti i tempi. Il progetto diretto da Stanley Kubrick è ricco di sfaccettature che lo rendono ancora più prismatico. Ad esempio, nella versione originale del film e nella scena in cuisfonda la porta del bagno in cui è nascosta sua moglie, l'attore pronuncia una strana battuta del tutto inspiegabile considerando il nome del personaggio che interpreta. NonostanteinterpretiTorrance in, infatti, l'attore sfonda la porta del ...

Advertising

PollariDaniele : “...ti svegli lavori mangi lavori mangi dormi. Ripetete la frase di seguito, per 365 volte: dal 9 marzo 2020 al 9 m… - pino_nostro : @gustatore 70 Il fascino discreto della borghesia (Bunuel) 8 e ½ + Amarcord (Fellini) [commedie: Amici miei - Ricom… - brenosalvador : Ti svegli, lavori, mangi, lavori, mangi, dormi. (...) Ripetete la frase di seguito, per 365 volte (...). Battetela… - pamelaamadeo : @Poesiaitalia @manginobrioches @StephenKing 22/11/63 ,o shining. Kubrick ne ha fatto un film bellissimo,capolavoro… - mikimartini13 : 8. Jack Nicholson. Più che shining, mi ha influenzato il fatto che The Departed è uno dei miei film preferiti. Atto… -