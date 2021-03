Roma-Napoli, appello tifosi giallorossi: rinviate la partita (Di sabato 13 marzo 2021) Roma-Napoli, polemiche per la gara in programma domenica 21 dopo il rinvio del match tra gli azzurri e la Juventus Getty ImagesIl tweet (anzi, la polemica) è stata lanciata dal giornalista Paolo Ziliani che non si è mai tirato indietro quando si tratta di criticare le decisioni del palazzo del potere calcistico. Questa volta nel mirino è finita la gara Roma-Napoli in programma domenica prossima. Anzi, è finita Juve-Napoli. Facciamo chiarezza. La squadra di Gattuso fino a ventiquattr’ore fa aveva in programma un tour de force poco invidiabile: domani sera la sfida in casa con il Milan, mercoledì il recupero con la Juventus poi l’incontro domenica all’Olimpico. Tutti match da giocare in trasferta. Per evitare questa settimana così impegnativa e vista l’uscita della Vecchia signora dalla ... Leggi su ck12 (Di sabato 13 marzo 2021), polemiche per la gara in programma domenica 21 dopo il rinvio del match tra gli azzurri e la Juventus Getty ImagesIl tweet (anzi, la polemica) è stata lanciata dal giornalista Paolo Ziliani che non si è mai tirato indietro quando si tratta di criticare le decisioni del palazzo del potere calcistico. Questa volta nel mirino è finita la garain programma domenica prossima. Anzi, è finita Juve-. Facciamo chiarezza. La squadra di Gattuso fino a ventiquattr’ore fa aveva in programma un tour de force poco invidiabile: domani sera la sfida in casa con il Milan, mercoledì il recupero con la Juventus poi l’incontro domenica all’Olimpico. Tutti match da giocare in trasferta. Per evitare questa settimana così impegnativa e vista l’uscita della Vecchia signora dalla ...

