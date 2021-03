Pd: candidatura unica e voto simultaneo, format 'agile' in Assemblea per incoronare Letta/Adnkronos (2) (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Alla ripresa (lo stop preventivato è di un'ora e mezza due, che però potrà anche essere 'ristretto') sarà la Cuppi ad annunciare la candidatura unica. Quindi il discorso di Letta alle 11,45. Verso le 12,30 è previsto l'avvio delle votazioni, per le quali si prevede un iter più veloce di quanto ipotizzato in origine con la scelta di procedere a votazione 'simultanea'. L'obiettivo, quindi, è di arrivare alla proclamazione del segretario entro le 13,30 e non più le 15 come in un primo momento. I Big del Pd, a partire dal segretario uscente Nicola Zingaretti, saranno ovviamente tutti 'presenti', da remoto. Per loro, come per tutti gli oltre mille delegati, sarà indispensabile l'accreditamento sulla piattaforma interna per la validità del voto. I lavori verranno trasmessi in streaming su ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) () - Alla ripresa (lo stop preventivato è di un'ora e mezza due, che però potrà anche essere 'ristretto') sarà la Cuppi ad annunciare la. Quindi il discorso dialle 11,45. Verso le 12,30 è previsto l'avvio delle votazioni, per le quali si prevede un iter più veloce di quanto ipotizzato in origine con la scelta di procedere a votazione 'simultanea'. L'obiettivo, quindi, è di arrivare alla proclamazione del segretario entro le 13,30 e non più le 15 come in un primo momento. I Big del Pd, a partire dal segretario uscente Nicola Zingaretti, saranno ovviamente tutti 'presenti', da remoto. Per loro, come per tutti gli oltre mille delegati, sarà indispensabile l'accreditamento sulla piattaforma interna per la validità del. I lavori verranno trasmessi in streaming su ...

