Orietta Berti a Verissimo racconta il suo Sanremo e critica l’autotune: “Il mio è naturale” (Di sabato 13 marzo 2021) Orietta Berti a Verissimo porta con sé la nuova esperienza sanremese. La cantante è reduce, infatti, dal Festival di Sanremo 2021 con la canzone Quando Ti Sei Innamorato che ha conquistato il 9° posto. Dalla kermesse esce vincitrice ideale, con tanti colleghi che le hanno mandato attestazioni di stima e che hanno votato per lei, ma la grande sorpresa è stato il gradimento del pubblico più giovane e della critica: “Questo è l’anno in cui mi hanno apprezzato di più”. Quando entra nel salotto di Silvia Toffanin indossa abiti sgargianti ed esordisce con una battuta: “L’avrei messo al Festival ma mi avrebbero scambiata per Achille Lauro“. Autoironica e saggia, Orietta Berti a Verissimo racconta che ogni sera sentiva al telefono il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021)porta con sé la nuova esperienza sanremese. La cantante è reduce, infatti, dal Festival di2021 con la canzone Quando Ti Sei Innamorato che ha conquistato il 9° posto. Dalla kermesse esce vincitrice ideale, con tanti colleghi che le hanno mandato attestazioni di stima e che hanno votato per lei, ma la grande sorpresa è stato il gradimento del pubblico più giovane e della: “Questo è l’anno in cui mi hanno apprezzato di più”. Quando entra nel salotto di Silvia Toffanin indossa abiti sgargianti ed esordisce con una battuta: “L’avrei messo al Festival ma mi avrebbero scambiata per Achille Lauro“. Autoironica e saggia,che ogni sera sentiva al telefono il ...

