Mihajlovic: “Samp? Pensiamo a noi non all’avversario. Barrow può giocare come andare in panchina” (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia di Bologna-Sampdoria, il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida: “Hanno molte soluzioni. Possono cambiare diversi moduli anche a partita in corso. Ma noi ci siamo preparati bene, al di là della loro bravura. Io cerco di lavorare sempre sulla mia squadra, poco sull’avversario. Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Ora Pensiamo alla Sampdoria, sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi”. Infine su Barrow e la sua posizione in campo: “Può giocare esterno? Si, come andare in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia di Bologna-doria, il tecnico dei felsinei Sinisa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida: “Hanno molte soluzioni. Possono cambiare diversi moduli anche a partita in corso. Ma noi ci siamo preparati bene, al di là della loro bravura. Io cerco di lavorare sempre sulla mia squadra, poco sull’avversario. Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo rimanere sempre concentrati e cercare di fare il meglio possibile. Oraalladoria, sarà una gara dura, ma se mettiamo in campo il giusto atteggiamento possiamo far bene. Dipende molto da noi”. Infine sue la sua posizione in campo: “Puòesterno? Si,in ...

