Marche in lockdown, due settimane in zona rossa Covid: superati i 250 casi per 100mila abitanti (Di sabato 13 marzo 2021) ANCONA Altre due settimane in zona rossa. Per quattro province su cinque (Ancona, Pesaro, Fermo e Macerata) è la prosecuzione delle restrizioni decise dalla Regione nei giorni scorsi, per quella di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 13 marzo 2021) ANCONA Altre duein. Per quattro province su cinque (Ancona, Pesaro, Fermo e Macerata) è la prosecuzione delle restrizioni decise dalla Regione nei giorni scorsi, per quella di ...

Ultime Notizie dalla rete : Marche lockdown Marche in lockdown, due settimane in zona rossa Covid: superati i 250 casi per 100mila abitanti ...la soglia critica (250 casi ogni 100mila abitanti in una settimana) fissata dal nuovo Decreto del ministero della Salute per far scattare in automatico il lockdown. Ecco perché tutte le Marche da ...

Talevi (Filt Cgil) su Aerdorica: 'La Regione non rispetta gli impegni' ... in barba all'accordo sottoscritto - fa sapere Valeria Talevi, segretaria generale Filt Cgil Marche ...anticipare le risorse governative destinate agli scali che hanno tenuto aperto durante il lockdown ...

Zona rossa Marche: Ancona in lockdown il Resto del Carlino ITALIA ZOLO ROSSA O ARANCIONE. Pasqua Blindata Dopo il primo Natale in zona rossa, la seconda Pasqua blindata per l’Italia. Lo ha deciso il governo di Mario Draghi di fronte all’impennata dei contagi e al rischio di saturazione degli ospedali, var ...

Contagi, Italia ferma in rosso 12 regioni Pasqua in lockdown IL PROVVEDIMENTOROMA Si chiude di nuovo. Per abbassare la curva dei contagi e rendere più facile la campagna di vaccinazione. Da lunedì l'Italia va in rosso e arancione. Non solo. Zona rossa ...

