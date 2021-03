LIVE Brindisi-Virtus Bologna 31-33, Serie A basket in DIRETTA: si prosegue in equilibrio nel secondo quarto (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-41 2/2 Belinelli. Fallo di Perkins su Belinelli, Brindisi in bonus, liberi. 38-39 BELINELLI DA TRE! Si sblocca l’ex San Antonio Spurs in uscita dal time out. 38-36 BOSTIC risponde dall’altra parte, time out che arriva dalla panchina della Segafredo Bologna. 35-36 TRIPLA di Weems. 35-33 Perkins con un nuovo piazzato, questa volta dalla lunetta, 4’00” all’intervallo lungo. 33-33 Piazzato di Perkins dal post basso buttandosi indietro. Errore di Belinelli (0/4 dal campo) che deve ancora trovare i primi punti in partita. Fallo in attacco commesso da Vince Hunter, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus con 5’40” da giocare nel secondo quarto. 31-33 Penetrazione centrale di Thompson. 29-33 Si è acceso adesso Milos Teodosic, due giocate da urlo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-41 2/2 Belinelli. Fallo di Perkins su Belinelli,in bonus, liberi. 38-39 BELINELLI DA TRE! Si sblocca l’ex San Antonio Spurs in uscita dal time out. 38-36 BOSTIC risponde dall’altra parte, time out che arriva dalla panchina della Segafredo. 35-36 TRIPLA di Weems. 35-33 Perkins con un nuovo piazzato, questa volta dalla lunetta, 4’00” all’intervallo lungo. 33-33 Piazzato di Perkins dal post basso buttandosi indietro. Errore di Belinelli (0/4 dal campo) che deve ancora trovare i primi punti in partita. Fallo in attacco commesso da Vince Hunter, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus con 5’40” da giocare nel. 31-33 Penetrazione centrale di Thompson. 29-33 Si è acceso adesso Milos Teodosic, due giocate da urlo ...

beyond_am : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ??? 2?2?° giornata @LegaBasketA ?? @Virtusbo ?? ore 20:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT 1 HD (can. 210 Sky) ??… - MrBoomBostic22 : RT @HappycasaNBB: #GAMEDAY ??? 2?2?° giornata @LegaBasketA ?? @Virtusbo ?? ore 20:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT 1 HD (can. 210 Sky) ??… - HappycasaNBB : #GAMEDAY ??? 2?2?° giornata @LegaBasketA ?? @Virtusbo ?? ore 20:00 ?? PalaPentassuglia ?? @Eurosport_IT 1 HD (can. 210… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus #Bologna… -