Ilary Blasi, perché per un periodo ha indossato la parrucca (Di sabato 13 marzo 2021) Per un lungo periodo, la bella Ilary Blasi ha indossato una parrucca non mostrando al pubblico i suoi capelli naturali. Come mai? La Blasi è una delle showgirl più apprezzate e seguite dal grande pubblico italiano. Ilary è infatti diventata ancora più nota dopo aver sposato nel 2005 il mitico ex capitano della Roma Francesco Totti. Dalla loro bellissima storia d’amore, sono anche nati tre figli: un maschio e due femmine. Ilary Blasi ha però raggiunto una buona visibilità grazie ai suoi vari progetti in ambito televisivo, come la conduzione di ‘Grande Fratello‘ e ‘Le Iene‘. Inoltre, lunedì 15 marzo 2021 vedremo la bella Blasi presentare il noto reality ‘L’Isola dei Famosi‘. In tutti questi anni di ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) Per un lungo, la bellahaunanon mostrando al pubblico i suoi capelli naturali. Come mai? Laè una delle showgirl più apprezzate e seguite dal grande pubblico italiano.è infatti diventata ancora più nota dopo aver sposato nel 2005 il mitico ex capitano della Roma Francesco Totti. Dalla loro bellissima storia d’amore, sono anche nati tre figli: un maschio e due femmine.ha però raggiunto una buona visibilità grazie ai suoi vari progetti in ambito televisivo, come la conduzione di ‘Grande Fratello‘ e ‘Le Iene‘. Inoltre, lunedì 15 marzo 2021 vedremo la bellapresentare il noto reality ‘L’Isola dei Famosi‘. In tutti questi anni di ...

Advertising

riccardochic : quanti vip e pseudo tali dovrebbero imparare da ilary blasi ?#isola - matteonalin : RT @sirwhitfield: Ilary Blasi lunedì, dopo 1 minuto di diretta: - Il__Boccia : Madre: Ilary Blasi s’è buttata col paracadute per andare in Honduras a presentare, ma nc’ha paura? - Si Mà, si. - SonoImprudente : RT @cheTVfa: Gli ospiti TV del weekend 13-14 marzo | #IlaryBlasi, #CorradoFormigli, #Annalisa, #FrancescoOppini e... - cheTVfa : Ecco cosa vedremo in TV nel weekend 13-14 marzo: tutti gli ospiti di #TVTalk, #Verissimo, #ItaliaSì,… -