Gotti: “Pareggio buono, ma nel recupero potevamo perderla” (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha commentato il Pareggio dei suoi sul campo del Genoa. Queste le sue parole: “Pareggio importante, che ci permette di fare un altro passo avanti verso la salvezza. Non mi è piaciuta però la gestione del finale. In un minuto e mezzo, nel recupero, abbiamo concesso due occasioni clamorose e avremmo potuto vanificare tutti gli sforzi fatti. Forse ho sottovalutato la stanchezza di un mio giocatore, altrimenti prima andavamo via con la sensazione di lasciare due punti, mi lascia un po’ di amaro in bocca”. Terzi in classifica nel girone di ritorno: “Sono contento ma se posso essere sincero non credo sia cambiato molto dal girone di andata, quando mi davate quasi per esonerato. Nelle prime partite abbiamo avuto una débacle a livello numerico, siamo risaliti piano piano e poi siamo andati ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca, ha commentato ildei suoi sul campo del Genoa. Queste le sue parole: “importante, che ci permette di fare un altro passo avanti verso la salvezza. Non mi è piaciuta però la gestione del finale. In un minuto e mezzo, nel, abbiamo concesso due occasioni clamorose e avremmo potuto vanificare tutti gli sforzi fatti. Forse ho sottovalutato la stanchezza di un mio giocatore, altrimenti prima andavamo via con la sensazione di lasciare due punti, mi lascia un po’ di amaro in bocca”. Terzi in classifica nel girone di ritorno: “Sono contento ma se posso essere sincero non credo sia cambiato molto dal girone di andata, quando mi davate quasi per esonerato. Nelle prime partite abbiamo avuto una débacle a livello numerico, siamo risaliti piano piano e poi siamo andati ...

Advertising

LAROMA24 : Serie A, Genoa-Udinese 1-1: ai rossoblù non basta Pandev, De Paul regala il pareggio a Gotti #AsRoma - claudio_lesizza : RT @simonesalvador: Bilancio confronti diretti Luca #Gotti Vs Roberto #DeZerbi: 4 partite 3 vittorie Udinese 1 pareggio 0 gol segnati dal… - pinopao : RT @simonesalvador: Bilancio confronti diretti Luca #Gotti Vs Roberto #DeZerbi: 4 partite 3 vittorie Udinese 1 pareggio 0 gol segnati dal… - simonesalvador : Bilancio confronti diretti Luca #Gotti Vs Roberto #DeZerbi: 4 partite 3 vittorie Udinese 1 pareggio 0 gol segnati… -