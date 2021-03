Genshin Impact, cancellata una collaborazione con KFC in Cina per rischio COVID-19 (Di sabato 13 marzo 2021) Uno speciale evento cross-over fra il popolarissimo Genshin Impact e l'altrettanta popolare catena di fast-food Kentucky Fried Chicken, previsto per l'attuale weekend in Cina, è stato cancellato pochi istanti dopo il suo inizio ufficiale, in quanto avrebbe infranto le attuali misure di contenimento anti-COVID. Per pochissimi giorni, diversi ristoranti KFC nel territorio cinese, avrebbero offerto ai fan delle speciali spille raffiguranti i personaggi di Diluc e Noelle. Considerando la popolarità del videogioco miHoYo, era logico aspettarsi un grande assortimento di clienti, ma in periodo di pandemia le folle non sono mai gradite, specialmente se sono più grandi del previsto. La Cina è riuscita a contenere con successo il COVID-19 all'interno dei propri confini, nonostante esso sia nato ... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 marzo 2021) Uno speciale evento cross-over fra il popolarissimoe l'altrettanta popolare catena di fast-food Kentucky Fried Chicken, previsto per l'attuale weekend in, è stato cancellato pochi istanti dopo il suo inizio ufficiale, in quanto avrebbe infranto le attuali misure di contenimento anti-. Per pochissimi giorni, diversi ristoranti KFC nel territorio cinese, avrebbero offerto ai fan delle speciali spille raffiguranti i personaggi di Diluc e Noelle. Considerando la popolarità del videogioco miHoYo, era logico aspettarsi un grande assortimento di clienti, ma in periodo di pandemia le folle non sono mai gradite, specialmente se sono più grandi del previsto. Laè riuscita a contenere con successo il-19 all'interno dei propri confini, nonostante esso sia nato ...

