Genitori e docenti contro la Dad. Vietate le lezioni online agli studenti in quarantena

Advertising

Tri_nity79 : RT @chitonietti: @GiacomoGorini @chedisagio I genitori che per un nonnulla chiamano i presidi minacciando denunce stanno affossando la scuo… - SpringsteenMoni : RT @chitonietti: @GiacomoGorini @chedisagio I genitori che per un nonnulla chiamano i presidi minacciando denunce stanno affossando la scuo… - giubecc : @francescoseghez Faccio notare, se è per questo, che anche i docenti sono spesso genitori. - chitonietti : @GiacomoGorini @chedisagio I genitori che per un nonnulla chiamano i presidi minacciando denunce stanno affossando… - alfredodattorre : @stafanolilli I docenti sono stati inseriti quando Astrazeneca era autorizzato solo fino a 55 anni. Anche i miei ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori docenti

Questa mattinae alcuni alunni che aderiscono al gruppo " Priorità alla scuola " hanno organizzato una manifestazione in piazza Mario Cermenati in centro a Lecco sul lungolago per ...... iconsensuali, ie il personale Ata. Ebbene Lunedì è prevista l'apertura e ancora non è stato fatto nulla. Così facendo si fanno emergere dei dati sulla scuola che possono non ...I genitori “No Dad” non ci stanno ad accettare le chiusure degli istituti e si mobilitano per il rientro a scuola dei loro figli. Un’altra mobilitazione è stata annunciata dai comitati genitori dell’i ...Genitori e docenti in piazza a Lecco contro la Dad, ma i presidi agli studenti in quarantena vietano anche le lezioni online ...