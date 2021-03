Gabriel Garko annuncia il ritorno sul set: fan al settimo cielo (Di sabato 13 marzo 2021) Gabriel Garko è pronto a tornare sul set cinematografico e a breve lo rivedremo nei panni di un dottore Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Gabriel Garko. L’attore, di recente, è stato convocato dalla Procura di Roma per il processo sulla morte dell’ex produttore Ares, Teodosio Losito. Poco fa, invece, ha sorpreso L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 marzo 2021)è pronto a tornare sul set cinematografico e a breve lo rivedremo nei panni di un dottore Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di. L’attore, di recente, è stato convocato dalla Procura di Roma per il processo sulla morte dell’ex produttore Ares, Teodosio Losito. Poco fa, invece, ha sorpreso L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

WowNotizie : Serena Autieri incalzata dalla conduttrice di “Oggi è un altro giorno” rivela com’è andata con Gabriel Garko - VanessaTiso : Dayane la nuovo condor del drone La Palma il nuovo Gabriel Garko(peccato che di Garko non ha neanche la punta dei c… - MartinoMarzili1 : Ho capito nella vita che Gabriel Garko nell'onore e il rispetto è un donnaiolo - BITCHYFit : Gabriel Garko ascoltato in procura in merito all’Aresgate e al giallo della morte di Teodosio Losito - voicesnumb : gabriel garko assomiglia a enrico papi -