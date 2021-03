Fonseca: “Sono in una delle squadre migliori d’Europa, ma voglio vincere titoli” (Di sabato 13 marzo 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Forbes Italia, in cui ha spiegato i suoi principi nella guida di una squadra. Di seguito, un estratto dell’intervista. Per me, per essere un buon manager è fondamentale essere vero, onesto, entusiasta oltre a essere un grande motivatore. Per dirigere un gruppo di lavoro serve anche una grande capacità di adattamento. Perché la nostra leadership deve essere adattata secondo le caratteristiche delle persone che guidiamo, gli obiettivi del team e gli obiettivi da raggiungere. Per un allenatore è importante avere delle caratteristiche di un leader forte, ma la leadership si può anche lavorare. Posso dire che ora ho già raggiunto una delle migliori squadre d’Europa, ma voglio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Forbes Italia, in cui ha spiegato i suoi principi nella guida di una squadra. Di seguito, un estratto dell’intervista. Per me, per essere un buon manager è fondamentale essere vero, onesto, entusiasta oltre a essere un grande motivatore. Per dirigere un gruppo di lavoro serve anche una grande capacità di adattamento. Perché la nostra leadership deve essere adattata secondo le caratteristichepersone che guidiamo, gli obiettivi del team e gli obiettivi da raggiungere. Per un allenatore è importante averecaratteristiche di un leader forte, ma la leadership si può anche lavorare. Posso dire che ora ho già raggiunto una, ma...

