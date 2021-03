Da lunedì la stretta: 10 regioni in rosso per invertire la rotta (Di sabato 13 marzo 2021) La Basilicata passerà in arancione. Mentre alcuni governatori, come nel caso del Piemonte, hanno anticipato ad oggi le chiusure in vigore fino al 6 aprile. Un'inasprimento inevitabile, per cercare di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021) La Basilicata passerà in arancione. Mentre alcuni governatori, come nel caso del Piemonte, hanno anticipato ad oggi le chiusure in vigore fino al 6 aprile. Un'inasprimento inevitabile, per cercare di ...

Pasqua e Pasquetta in zona rossa: cosa si può fare dal 3 al 5 aprile Roma - Il nuovo decreto legge per contrastare la diffusione del Covid - 19 in Italia prevede un'ulteriore stretta sugli spostamenti in vista di Pasqua e Pasquetta. Da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile su tutto il territorio nazionale (fatta eccezione per le regioni in zona bianca) saranno infatti in ...

Ristoranti e bar chiusi da lunedì, la rabbia degli operatori: «Così ci fate morire»