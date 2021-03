Crozza-Zaia e le gaffe linguistiche: “Dobbiamo vaccinare i ‘cargiver’, che sono quelli che guidano le auto per i vèci” – Video (Di sabato 13 marzo 2021) Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, indossa i panni di Luca Zaia: “Dobbiamo vaccinare tutti, non solo i disabili e gli obesi che magnano tanta polenta e osei. Anche i ‘cargiver’, cioè quelli che guidano le macchine per i vecchi. Car vuol dire macchina e giver vuol vèci, no?”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Maurizio, nella nuova puntata di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, indossa i panni di Luca: “tutti, non solo i disabili e gli obesi che magnano tanta polenta e osei. Anche i, cioèchele macchine per i vecchi. Car vuol dire macchina e giver vuol, no?”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

beppesevergnini : Ma Zaia imita Crozza che imita Zaia? ?? - Ateodemocratico : RT @rudy_altrementi: @Ateodemocratico @tajaliga ???????? secondo me Crozza scrive i testi a Zaia - marinellafly12 : RT @cerisano: Secondo #Zaia i #caregiver sono gli autisti dei disabili, ossia quelli che li portano (givers) in auto (car). Non ci credevo,… - vallycolombari : RT @beppesevergnini: Ma Zaia imita Crozza che imita Zaia? ?? - MichelaGenoves3 : RT @rotre54: il perito enologo #Zaia sarà ricordato insieme al dottor Flor, a Rigoli e a Boadin per le imitazioni di Crozza. Ma anche per… -