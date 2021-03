Cristiano Ronaldo suona la carica: “Non conta quante volte cadi, ma quanto in fretta ti rimetti in piedi” (Di sabato 13 marzo 2021) Cristiano Ronaldo ha deciso di rompere il silenzio e torna a “parlare” con un post su Instagram, dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League: “Non è tanto importante quante volte cadi nella vita, ma piuttosto quanto velocemente e più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione. E’ vero che il passato appartiene ai musei (direi!), ma per fortuna il calcio ha memoria… e anche io! La storia non può essere cancellata, viene scritta ogni giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E quelli che non lo capiscono, non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021)ha deciso di rompere il silenzio e torna a “parlare” con un post su Instagram, dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League: “Non è tanto importantenella vita, ma piuttostovelocemente e più forte tiin. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione. E’ vero che il passato appartiene ai musei (direi!), ma per fortuna il calcio ha memoria… e anche io! La storia non può essere cancellata, viene scritta ogni giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E quelli che non lo capiscono, non ...

