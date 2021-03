Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 26.062 casi e 317 vittime (Di sabato 13 marzo 2021) Lazio: con oltre 42mila test registrati 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi (-5) e 788 i guariti. In Toscana disdette oltre 4mila vaccinazioni AstraZeneca Leggi su ilsole24ore (Di sabato 13 marzo 2021) Lazio: con oltre 42mila test registrati 1.998positivi (+241), 19 i decessi (-5) e 788 i guariti. In Toscana disdette oltre 4mila vaccinazioni AstraZeneca

Advertising

fanpage : Avviso di garanzia per l'amministratore delegato di #AstraZeneca - fanpage : ??Morte Giuseppe Maniscalco, il referto dell'autopsia esclude il nesso con la dose del vaccino #AstraZeneca - fanpage : Lockdown totale La richiesta del Comitato tecnico scientifico al Governo Draghi. - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 26.062 nuovi casi e 317 morti nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 26.062 nuovi casi e 317 morti nelle ultime 24 ore -