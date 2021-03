Coronavirus | addio a Raoul Casadei | la triste e dolorosa notizia appena arrivata

(Di sabato 13 marzo 2021) Una dolora e, era ricoverato a causa del Covid, si è spento a 83 anni.: è morto a 83 anni, era ricoverato a causa del Covid (fonte youtube – giopez4282)Unaper il panorama musicale:, era ricoverato a causa del Covid ed è mancato questa mattina. Si è spento ad 83 anni il celebre compositore e musicista originario di Gatteo: era considerato il “Re del liscio” per il significativo contributo apportato al genere. Secondo quanto si apprende,era risultato ...

Advertising

Cecife7 : RT @ilriformista: E' morto a 83 anni #RaoulCasadei #coronavirus - summo_t : RT @ilriformista: E' morto a 83 anni #RaoulCasadei #coronavirus - ilriformista : E' morto a 83 anni #RaoulCasadei #coronavirus - simocupi : Addio a #RaoulCasadei, il re del liscio Raoul #Casadei è morto all'ospedale di Cesena per complicazioni legate al c… - giomo2 : RT @fanpage: È morto #RaoulCasadei, addio al re del liscio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus addio

Il Quotidiano Italiano - Bari

...ricoverato dallo scorso 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il. ...Raoul", scrive su Twitter Enrico Letta.12.24a Raoul Casadei, il re del liscio Raoul Casadei è morto all'ospedale di Cesena per complicazioni legate al. Il re del liscio, 83 anni, era stato ricoverato nei giorni scorsi e le sue ...Addio al re del liscio. Raoul Casadei è morto per le conseguenze del Coronavirus. Il re del liscio, 84 anni, era ricoverato dal 3 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena per l’aggravarsi dell’infezione ...Il musicista era ricoverato il 2 marzo all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Aveva 83 anni ...