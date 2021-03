Cesena | muore Raoul Casadei per Covid | era il re del liscio

(Di sabato 13 marzo 2021) Morto all’età di 83 anni, ricoverato in ospedale aper. Famoso in tutto il mondo, era il re delE’ morto all’età di 83 anni a, famosissimo musicista riconosciuto in tutto il mondo per essere il ‘re del’.era ricoverato presso l’ospedale Bufalini diL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitinterno : EMILIA-ROMAGNA: Covid, 2845 nuovi positivi, a Cesena muore un uomo di 39 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Cesena muore

Teleromagna24

... di cui 151 sintomatici), 11.273 a Forlì (+140, di cui 105 sintomatici), 14.078 a(+156 , di ...un 50enne In una foto Stefano Barilli insieme a un altro giovane scomparso da Modena? L'...... di cui 231 sintomatici), 11.133 a Forlì (+140, di cui 114 sintomatici); 13.922 a(+186, ...un 50enne In una foto Stefano Barilli insieme a un altro giovane scomparso da Modena? L'...Morto all’età di 83 anni Raoul Casadei, ricoverato in ospedale a Cesena per Covid, Riconosciuto in tutto il mondo, era il re del liscio E’ morto all’età di 83 anni a Cesena Raoul Casadei, famosissimo ...I bergamaschi in piena corsa Champions ma tra pochi giorni c’è il ritorno con il Real Madrid: si può sfruttare l’occasione ...