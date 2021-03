Caro Enrico ti scrivo e (non) mi distraggo un po’ (Di sabato 13 marzo 2021) Caro prossimo segretario, non è solo qualcosa che non va, è molto e purtroppo lo viviamo senza le meravigliose note di Dalla. “Si esce poco la sera compreso quando è festa”, e si sta senza parlare (con sincerità tra noi) per intere settimane. Non troverai un partito uguale a come lo hai lasciato. In questi anni mi dicevo che l’idea del Partito Democratico sarebbe stata più evocativa e forte delle sue stesse leadership. Chi ci credeva non si rassegnava, anche se tante solitudini incontravano rimozioni, indifferenze e gerarchie maschili. Le dimissioni di Nicola nei fatti hanno alzato il sipario su un’opera scritta da tempo. O forse su uno spartito di cui un potere, svuotato di partecipazione dal basso e di qualche utopia, si è appropriato senza rispettare la volontà dell’autore collettivo. Non è difficile immaginare che domani avrai un sostegno larghissimo, quasi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021)prossimo segretario, non è solo qualcosa che non va, è molto e purtroppo lo viviamo senza le meravigliose note di Dalla. “Si esce poco la sera compreso quando è festa”, e si sta senza parlare (con sincerità tra noi) per intere settimane. Non troverai un partito uguale a come lo hai lasciato. In questi anni mi dicevo che l’idea del Partito Democratico sarebbe stata più evocativa e forte delle sue stesse leadership. Chi ci credeva non si rassegnava, anche se tante solitudini incontravano rimozioni, indifferenze e gerarchie maschili. Le dimissioni di Nicola nei fatti hanno alzato il sipario su un’opera scritta da tempo. O forse su uno spartito di cui un potere, svuotato di partecipazione dal basso e di qualche utopia, si è appropriato senza rispettare la volontà dell’autore collettivo. Non è difficile immaginare che domani avrai un sostegno larghissimo, quasi ...

