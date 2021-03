Calcio | Serie A | Benevento-Fiorentina 1-4**

(Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. (Adnkronos) - Poker dellaal. La squadra di Prandelli si impone 4-1 grazie alla tripletta di Vlahovic e alla rete di Valentin Eysseric, mentre per la formazione di Inzaghi non è servito il gol di Ionita. Con questo successo i viola salgono a 29 punti mentre ilresta a 26. La formazione gigliata gioca un primo tempo perfetto grazie alle tre reti del suo numero 9 che va a segno all'8' girando in porta con il sinistro una palla di Eysseric. Al 26' arriva il raddoppio su calcio d'angolo, Montipò salva i suoi su un colpo di testa di Caceres, ma Vlahovic è in agguato e segna col sinistro. Al 46' il tris: sul rinvio del portiere, Vlahovic resiste a Glik, si gira e avanza e ai 30 metri insacca con un magico sinistro a giro all'incrocio dei pali. Il...

La Fiorentina si affida al suo giocatore più forte, Dusan Vlahovic, per vincere 4 - 1 a Benevento una partita che potrebbe essere decisiva per allontanare i viola dalla lotta salvezza (ora il margine ......amaro (pensando anche all'avvio di ripresa che ha mostrato una squadra più concentrata e reattiva) che conferma il momento molto difficile della squadra di Inzaghi ormai priva di un successo in...Finisce 2-2 la sfida tra Potenza e Vibonese al Viviani, dove si è disputata la sfida delle sfide tra le due squadre, match valevole per la trentesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 ...Successo esterno per la squadra di Cesare Prandelli che supera i padroni di casa grazie a Vlahovic (trilpletta) e a Eysseric ...