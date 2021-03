Bologna | arrestato un insegnate di 78 anni

(Di sabato 13 marzo 2021) Un insegnante di 78è statoper una presunta violenza nei confronti di una ragazza di 13– Un insegnante di 78è statoper una presunta violenza sessuale nei confronti di una 13enne. Il blitz degli inquirenti è scattato ad un anno dagli abusi denunciati dalla giovane. Le indagini sono in corso per cercare di ricostruire meglio quanto successo e cercare di capire se in passato c’erano stati altri episodi simili nei confronti di altre studentesse. Gli abusi Gli abusi, secondo quanto scritto dall’AdnKronos, sarebbero avvenuti nei primi mesi del 2019. L’insegnante aveva accettato la proposta dei genitori di seguire la figlia nel suo percorso scolastico. Con il passare delle settimane, però, l’uomo avrebbe ...

Un insegnante in pensione di 78 anni è stato arrestato dalla Polizia, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne a cui dava ripetizioni private. L'uomo, residente in città, è stato raggiunto dalla misura