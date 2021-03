Bollettino | impazza la terza ondata | 26mila contagi e 317 morti | ingressi in intensiva fuori controllo

(Di sabato 13 marzo 2021) Non conosce battute d'arresto ladeterminata dalle varianti del Coronavirus. La situazione epidemiologica dell'Italia continua ad aggravarsi giorno dopo giorno, con il governo di Mario Draghi che ha deciso di correre ai ripari imponendo misure restrittive sempre più severe, con la speranza che servano davvero a riportare la curva sotto. Ildi oggi, sabato 13 marzo, dà conto di 26.062ati, 14.970 guariti e 317su 372.944 tamponi analizzati, con il tasso di positività registrato al 7 per cento. Continua ad aumentare anche la pressione sul sistema sanitario nazionale, con diverse Regioni che ormai hanno superato la soglia critica: oggi il saldo nazionale dei ricoveri in reparti Covid è +497 (24.153 posti letto attualmente occupati), mentre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino impazza

Primocanale

VENTIMIGLIA -sui social il 'contro -' dei controlli, inaspriti da parte italiana, della frontiera di Ventimiglia tra Francia e Italia. La circolazione del Covid nella zona delle Alpi Marittime (...... quella inglese chetra Abruzzo e Umbria, quella sudafricana che compare in un asilo alla ... con la decisione ufficiale di inserire i tamponi antigenici rapidi nel conteggio del". ...VENTIMIGLIA - Impazza sui social il 'contro-bollettino' dei controlli, inaspriti da parte italiana, della frontiera di Ventimiglia tra Francia e Italia. La circolazione del Covid nella zona delle Alpi ...Se invece si mette questo dato in rapporto alla popolazione l’ordine diventa: provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna, Molise, Campania, Abruzzo I maggiori rialzi in Emilia Romagna (+13) e in Pug ...