Benevento | pugno duro della società | da domani squadra in ritiro

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Decisione forte quella delCalcio. Dopo il pesante ko interno con la Fiorentina, ladel presidente Oreste Vigorito ha ordinato ila partire dalla giornata di. La vittoria manca ormai dall’Epifania e dopo undici gare senza successi il club giallorosso ha deciso di correre ai ripari. I ragazzi di Filippo Inzaghi prepareranno dunque la gara dello Stadium contro la Juventus, in programma domenica, nel chiuso del. Una scelta destinata a fare rumore e che sottolinea come le cose non stiano girando nel verso auspicato, nonostante ilsi trovi fuori dalla zona salvezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

