Bando di promozione del fumetto | come partecipare

Bando di promozione del fumetto, chi e come partecipare. Un'eccellenza tutta italiana che merita di essere portata a conoscenza nel modo migliore Ecco perché è istituito il Bando di promozione del fumetto promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Si chiama dunque promozione fumetto 2021 che mette a Bando 644mila euro per L'articolo proviene da Webmagazine24.

