12 ore di Sebring | la entry list provvisoria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la 24 ore di Daytona, il circo della IMSA Weathertech Series farà ritorno in Florida. L’organizzatore statunitense ha pubblicato ladella 12 ore di, la seconda tappa di quelle a lunga durata che il campionato affronterà quest’anno. Si contano 36 vetture, suddivise in 7 DPi, 5 LMP2, 6 LMP3, 5 GTLM e ben 13 GTD. Essendo un elenco provvisorio, non mancheranno delle aggiunte nel corso dei prossimi giorni. Andiamo a vedere chi correrà nella seconda maratona della stagione 2021. 24 ore di Daytona 2021: Acura e Taylor in trionfo Chi compare nelladella 12 ore di? La classe DPi vede quasi tutti i protagonisti che avevamo visto a Daytona, ma con equipaggi “ridotti” a soli tre piloti per vettura. Il team di Wayne ...