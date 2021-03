Vaccino Johnson & Johnson, via libera dell’Aifa (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Agenzia del farmaco italiana ha dato via libera – a quanto si apprende -al Vaccino monodose Johnson & Johnson, dopo l’ok di ieri dell’Ema. L’autorizzazione dell’Agenzia del farmaco italiana al Vaccino Janssen (Johnson & Johnson) “per la prevenzione della malattia Covid-19” riguarda “i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema”. Lo comunica l’Aifa in una nota, precisando dunque che “il Vaccino sarà messo a disposizione a carico del Ssn”. “La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia – si legge ancora nella nota – si è riunita oggi, 12 marzo 2021, e ha confermato la valutazione dell’Ema sull’efficacia del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Agenzia del farmaco italiana ha dato via– a quanto si apprende -almonodose, dopo l’ok di ieri dell’Ema. L’autorizzazione dell’Agenzia del farmaco italiana alJanssen () “per la prevenzione della malattia Covid-19” riguarda “i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema”. Lo comunica l’Aifa in una nota, precisando dunque che “ilsarà messo a disposizione a carico del Ssn”. “La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia – si legge ancora nella nota – si è riunita oggi, 12 marzo 2021, e ha confermato la valutazione dell’Ema sull’efficacia del ...

