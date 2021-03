Vaccino Astrazeneca, Pregliasco: ‘Ad oggi nessuna correlazione tra vaccino e trombosi’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Genetica oggi”, condotta da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. Sul ritiro del lotto di Astrazeneca “E’ ciò che succede normalmente –ha affermato Pregliasco-. Se qualunque cittadino va sul sito dell’Aifa nota che quasi ogni giorno viene ritirato un lotto di un farmaco. Questo non è un ritiro, è una sospensione cautelativa a fronte di un’osservazione che non è di causa-effetto e i già i primi dati sembrano escludere un nesso causa-effetto. Per fare una battuta, noi ci sposiamo e poi abbiamo dei guai, ma non è che tutti guai che avremo possano essere collegati a quello. Ci sono stati 3 decessi in Sicilia su un lotto da approfondire, è comprensibile la sofferenza dei familiari, giustissimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) Il virologo Fabrizio, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Genetica”, condotta da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. Sul ritiro del lotto di“E’ ciò che succede normalmente –ha affermato-. Se qualunque cittadino va sul sito dell’Aifa nota che quasi ogni giorno viene ritirato un lotto di un farmaco. Questo non è un ritiro, è una sospensione cautelativa a fronte di un’osservazione che non è di causa-effetto e i già i primi dati sembrano escludere un nesso causa-effetto. Per fare una battuta, noi ci sposiamo e poi abbiamo dei guai, ma non è che tutti guai che avremo possano essere collegati a quello. Ci sono stati 3 decessi in Sicilia su un lotto da approfondire, è comprensibile la sofferenza dei familiari, giustissimo ...

Advertising

TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - RobertoBurioni : Ho giurato a me stesso che non dirò una parola sulla questione del vaccino AstraZeneca. Ma mi sento in dovere di pr… - Vaperonzolo : RT @LiaCeli: “Trombi dopo il vaccino #AstraZeneca”. Così sembra più una pubblicità che un allarme - NicolettaMarce1 : RT @claudiocerasa: Il magistrato di Siracusa che guida l'inchiesta sulle morti 'sospette' ha aperto il fascicolo ed è andato a vaccinarsi c… -