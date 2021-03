“Tutti felici per te!”. Elena Sofia Ricci, per lei un risveglio meraviglioso. Dopo quella notizia… (Di venerdì 12 marzo 2021) Un grande, grande finale per Che Dio ci aiuti! Sono usciti i dati auditel per la serata di ieri, giovedì 11 marzo 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.57 – il finale di Che Dio Ci Aiuti 6 ha appassionato 6.113.000 spettatori pari al 27.1% (primo episodio: 6.401.000 – 24.4%, secondo episodio 5.881.000 – 30%; i dati del finale della quinta stagione). Su Canale 5 il film Wonder Woman ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 23.27 – l’esordio di Anni 20 ha interessato 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Come riporta Davide Maggio, su Italia 1 Vacanze ai Caraibi ha intrattenuto 1.315.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Un grande, grande finale per Che Dio ci aiuti! Sono usciti i dati auditel per la serata di ieri, giovedì 11 marzo 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.57 – il finale di Che Dio Ci Aiuti 6 ha appassionato 6.113.000 spettatori pari al 27.1% (primo episodio: 6.401.000 – 24.4%, secondo episodio 5.881.000 – 30%; i dati del finale della quinta stagione). Su Canale 5 il film Wonder Woman ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 23.27 – l’esordio di Anni 20 ha interessato 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Come riporta Davide Maggio, su Italia 1 Vacanze ai Caraibi ha intrattenuto 1.315.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 ...

