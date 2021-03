Stretta anti-Covid, a Pasqua tutta Italia zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo i confronti dei giorni scorsi, l’azione del Governo per contenere la diffusione della pandemia passa dalla teoria alla pratica. Ad aprire la giornata il vertice con gli enti locali, quindi alle 11,30 il Consiglio dei Ministri, durato poco più di un’ora, che ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all’emergenza Covid. Da lunedì 15 marzo, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, scompaiono le zone gialle che vengono portate in arancione. Più tempestivo l’ingresso in area rossa: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale” di Covid-19 “superiore a 250 casi su 100mila” verranno inserite nella fascia di massimo rischio. Le nuove misure restrittive resteranno in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Per le festività Pasquali, dal 3 al 5 aprile, le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo i confronti dei giorni scorsi, l’azione del Governo per contenere la diffusione della pandemia passa dalla teoria alla pratica. Ad aprire la giornata il vertice con gli enti locali, quindi alle 11,30 il Consiglio dei Ministri, durato poco più di un’ora, che ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure per il contrasto all’emergenza. Da lunedì 15 marzo, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, scompaiono le zone gialle che vengono portate in arancione. Più tempestivo l’ingresso in area: tutte le Regioni che hanno incidenza settimanale” di-19 “superiore a 250 casi su 100mila” verranno inserite nella fascia di massimo rischio. Le nuove misure restrittive resteranno in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Per le festivitàli, dal 3 al 5 aprile, le ...

