Sky, A casa tutti bene – La serie: data, trama e cast (Di venerdì 12 marzo 2021) Lunedì 15 marzo inizieranno le riprese di “A casa tutti bene – La serie”, reboot del film di successo del 2018 di Gabriele Muccino. Quando uscirà la nuova serie su Sky e Now Tv? Quali attori e personaggi famosi vedremo nel cast, diretto sempre dallo stesso Muccino? Le riprese di “A casa tutti bene – La serie” inizieranno il 15 marzo a Roma, dove continueranno fino all’estate. Si tratta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) Lunedì 15 marzo inizieranno le riprese di “A– La”, reboot del film di successo del 2018 di Gabriele Muccino. Quando uscirà la nuovasu Sky e Now Tv? Quali attori e personaggi famosi vedremo nel, diretto sempre dallo stesso Muccino? Le riprese di “A– La” inizieranno il 15 marzo a Roma, dove continueranno fino all’estate. Si tratta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

TIM_Official : Preparati a vivere l'avventurosa storia di Coral, Gina e Wendy. Dagli ideatori di 'La casa di carta', 'Sky Rojo' è… - VanityFairIt : Tra i protagonisti Laura Morante, Francesco Scianna, Euridice Axen, Milena Mancini, Valerio Aprea ed Emma Marrone - alvxius : RT @TIM_Official: Preparati a vivere l'avventurosa storia di Coral, Gina e Wendy. Dagli ideatori di 'La casa di carta', 'Sky Rojo' è in arr… - Laliespo_Mexico : RT @TIM_Official: Preparati a vivere l'avventurosa storia di Coral, Gina e Wendy. Dagli ideatori di 'La casa di carta', 'Sky Rojo' è in arr… - chulfapi : RT @TIM_Official: Preparati a vivere l'avventurosa storia di Coral, Gina e Wendy. Dagli ideatori di 'La casa di carta', 'Sky Rojo' è in arr… -