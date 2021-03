Serie A, soffre la Lazio ma riesce a battere il Crotone nel finale (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell'insolito anticipo del venerdì pomeriggio alle 15 si è aperta la 27^ giornata di Serie A con il successo della Lazio contro un buon Crotone che ha perso 3-2 capitolando all'Olimpico solo a 7' dalla fine. Buon avvio dei biancocelesti, vicini al gol con Immobile. Messias spaventa Reina dalla distanza, poi prima del quarto d'ora sblocca Milinkovic-Savic. Alla mezz'ora arriva il pari di Simy, ma al 39' Luis Alberto riporta avanti i suoi. In avvio di ripresa pareggia ancora Simy, su rigore. Il Crotone sfiora il tris in contropiede ma è stato bravo Reina su Rispoli. Nel finale arriva la rete del solito Caicedo che fa 3-2 con una bella conclusione da pochi passi.caption id="attachment 1106823" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell'insolito anticipo del venerdì pomeriggio alle 15 si è aperta la 27^ giornata diA con il successo dellacontro un buonche ha perso 3-2 capitolando all'Olimpico solo a 7' dalla fine. Buon avvio dei biancocelesti, vicini al gol con Immobile. Messias spaventa Reina dalla distanza, poi prima del quarto d'ora sblocca Milinkovic-Savic. Alla mezz'ora arriva il pari di Simy, ma al 39' Luis Alberto riporta avanti i suoi. In avvio di ripresa pareggia ancora Simy, su rigore. Ilsfiora il tris in contropiede ma è stato bravo Reina su Rispoli. Nelarriva la rete del solito Caicedo che fa 3-2 con una bella conclusione da pochi passi.caption id="attachment 1106823" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

