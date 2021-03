Russia – Tempeste di gelo rimandano la Primavera

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ampie regioni dellasono in allerta meteo. Laè rimandata. Varie regioni dellasono in balia di bufere di neve e gelate anomale. Niente primi tepori dinellaeuropea, dove si battono record di temperatura gelida. In Kamchatka, penisola posta nell’Oceano Pacifico, quindi nell’estremo est della, laha

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Russia Tempeste

iLMeteo.it

Nel frattempo, in, ma ormai verso gli Urali, il gelo è incontenibile . Eppure, l'... Questi potrebbero presentarsi ancora una volta intensi, conelettriche, nubifragi e grandine. Ma ...Nel frattempo, in, ma ormai verso gli Urali, il gelo è incontenibile . Eppure, l'anticiclone ... Questi potrebbero presentarsi ancora una volta intensi, conelettriche, nubifragi e ...Ampie regioni della Russia sono in allerta meteo. La primavera è rimandata. Varie regioni della Russia sono in balia di bufere di neve e gelate anomale. Niente primi tepori di primavera nella Russia e ...https://www.youtube.com/watch?v=rHna-xwfcC4 La primavera è rimandata. Varie regioni della Russia sono in balia di bufere di neve e gelate anomale.