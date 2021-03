Rt sale a 1,16. Italia rosso-arancio (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Rt cresce ancora e da 1,06 della settimana passata balza a 1,16. Dieci Regioni e due province autonome rosse, otto arancioni e una, la Sardegna, bianca. Nella cartina dell’Italia non ci sono più zone gialle. Nell’area di rischio più alta figurano: Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche - quest’ultima in rosso per l’incidenza elevata. In fascia arancione ci sono: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle D’Aosta. È questo il quadro definito dalla Cabina di regia, che si è riunita stamattina per analizzare l’andamento del virus sulla base dei dati aggiornati e redigere il report cute passerà al vaglio del Comitato tecnico scientifico e sul quale saranno basate le ordinanze firmate dal ministro della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Rt cresce ancora e da 1,06 della settimana passata balza a 1,16. Dieci Regioni e due province autonome rosse, ottoni e una, la Sardegna, bianca. Nella cartina dell’non ci sono più zone gialle. Nell’area di rischio più alta figurano: Bolzano, Trento, Basilicata, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche - quest’ultima inper l’incidenza elevata. In fasciane ci sono: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle D’Aosta. È questo il quadro definito dalla Cabina di regia, che si è riunita stamattina per analizzare l’andamento del virus sulla base dei dati aggiornati e redigere il report cute passerà al vaglio del Comitato tecnico scientifico e sul quale saranno basate le ordinanze firmate dal ministro della ...

