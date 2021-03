Roma, la statua della Madonna non si tocca: sit in di Militia Christi. E arrivano i centri sociali… (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, III Municipio, continua lo scontro per la statua della Madonna in piazza Sempione. Il progetto di restyling della piazza da 700mila euro ne prevede lo spostamento. La statua della Madonna non si tocca Iniziativa cui si oppone con fermezza il parroco della chiesa dei Santi Angeli e Custodi don Mario Aceto. Sabato scorso l’atto di blasfemia delle femministe e del centro sociale Astra, che hanno esposto in piazza una «maxi vulva» ha alimentato il fuoco delle polemiche. Il rosario riparatore e il sit in di Militia Christi per la statua della Madonna Così ieri decine di esponenti dell’associazione ultracattolica ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021), III Municipio, continua lo scontro per lain piazza Sempione. Il progetto di restylingpiazza da 700mila euro ne prevede lo spostamento. Lanon siIniziativa cui si oppone con fermezza il parrocochiesa dei Santi Angeli e Custodi don Mario Aceto. Sabato scorso l’atto di blasfemia delle femministe e del centro sociale Astra, che hanno esposto in piazza una «maxi vulva» ha alimentato il fuoco delle polemiche. Il rosario riparatore e il sit in diper laCosì ieri decine di esponenti dell’associazione ultracattolica ...

Advertising

nhpaolocastelli : RT @SecolodItalia1: Roma, la statua della Madonna non si tocca: sit in di Militia Christi. E arrivano i centri sociali… - SecolodItalia1 : Roma, la statua della Madonna non si tocca: sit in di Militia Christi. E arrivano i centri sociali…… - SOLDIVINUS : RT @caputmundiHeidi: Braccio Nuovo del Museo Chiaramonti ... #MuseiVaticani Con la Statua del Nilo ... ritrovata nel 1513 in Campo Marzio,… - La_Nuca : RT @caputmundiHeidi: Braccio Nuovo del Museo Chiaramonti ... #MuseiVaticani Con la Statua del Nilo ... ritrovata nel 1513 in Campo Marzio,… - TizianaBtz : RT @caputmundiHeidi: Braccio Nuovo del Museo Chiaramonti ... #MuseiVaticani Con la Statua del Nilo ... ritrovata nel 1513 in Campo Marzio,… -