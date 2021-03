Restrizioni Pasqua, Confagricoltura: “Includere settore agricolo nel decreto Sostegno” (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – “L’impatto economico delle nuove e indispensabili misure restrittive per limitare i contagi da coronavirus si estenderà anche al settore agricolo che va, quindi, incluso nel decreto Sostegno all’esame del governo”. È quanto ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commentando i provvedimenti che l’esecutivo si accinge ad assumere di fronte all’aggravamento della situazione sanitaria sul territorio nazionale. “Ancora una volta – prosegue Giansanti – sono più esposte le imprese e i settori produttivi più collegati con il canale HoReCa sul mercato interno e a livello internazionale. Per alcune produzioni – aggiunge il presidente di Confagricoltura – i tradizionali pranzi delle festività Pasquali hanno un’elevata incidenza sul ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – “L’impatto economico delle nuove e indispensabili misure restrittive per limitare i contagi da coronavirus si estenderà anche alche va, quindi, incluso nelall’esame del governo”. È quanto ha affermato il presidente di, Massimiliano Giansanti, commentando i provvedimenti che l’esecutivo si accinge ad assumere di fronte all’aggravamento della situazione sanitaria sul territorio nazionale. “Ancora una volta – prosegue Giansanti – sono più esposte le imprese e i settori produttivi più collegati con il canale HoReCa sul mercato interno e a livello internazionale. Per alcune produzioni – aggiunge il presidente di– i tradizionali pranzi delle festivitàli hanno un’elevata incidenza sul ...

