PSG | il rinnovo é ufficiale | Messi si avvicina

DiMarzio : #PSG | Angel Di Maria rinnova. Il comunicato del club e la durata del nuovo contratto - Fprime86 : RT @DiMarzio: #PSG | Angel Di Maria rinnova. Il comunicato del club e la durata del nuovo contratto - RosVillalobos : RT @DiMarzio: #PSG | Angel Di Maria rinnova. Il comunicato del club e la durata del nuovo contratto - calciotoday_it : ?? UFFICIALE: Angel #DiMaria rinnova con il #PSG ??Cifre e dettagli dell'operazione - PietroAgoglia : RT @BombeDiVlad: ??? UFFICIALE - Tutto fatto per il rinnovo di #DiMaria ???? L'argentino prolunga con il #PSG #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomer… -

obbligatorio, quindi. 'Certo, anche perché fossi in lui ci penserei a lasciare il Milan. ... Anche se vai in grandi big come il Real, ilo il City. Il Milan è casa sua, quindi resti dov'è e ...In sostanza alla fine di- Barcellona, match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions ... che in Francia danno a un passo daldel contratto in scadenza a giugno (proprio come ...Questo il comunicato della società: “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’estensione del contratto di Angel Di Maria per un’ulteriore stagione con un 2 ° anno opzionale. Il 33enne attaccante ...Angel Di Maria si lega al Paris Saint-Germain per un'altra stagione. Il fantasista argentino ha commentato così a caldo il suo nuovo contratto:.