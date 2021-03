Programmi TV di stasera, venerdì 12 marzo 2021. Su Canale 5 torna in replica Ciao Darwin (Di venerdì 12 marzo 2021) Paolo Bonolis - Ciao Darwin 8 Rai1, ore 21.25: Canzone Segreta – Prima puntata Al via il nuovo show condotto da Serena Rossi, con protagonisti sette personaggi famosi in ogni puntata, alle prese con sorprese e momenti inaspettati a loro dedicati. Si parte con Carlo Conti, Cesare Bocci, Franca Leosini, Luca Argentero, Marco Tardelli, Veronica Pivetti e Virginia Raffaele. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor 4 4×08 Genitorialità: Lea è preoccupata perché i genitori, con i quali ha un rapporto difficile, le faranno visita. Quando conoscono Shaun, temono che la figlia non sia abbastanza matura per un rapporto così “problematico”. Rai2, ore 22.05: The Resident 2 2×18 Contatto d’emergenza: Il dottor Pravesh scopre che Julian è viva. Il padre di Conrad decide di lasciare il Chastain e propone a Julian di collaborare con lui per riqualificare la Quo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 marzo 2021) Paolo Bonolis -8 Rai1, ore 21.25: Canzone Segreta – Prima puntata Al via il nuovo show condotto da Serena Rossi, con protagonisti sette personaggi famosi in ogni puntata, alle prese con sorprese e momenti inaspettati a loro dedicati. Si parte con Carlo Conti, Cesare Bocci, Franca Leosini, Luca Argentero, Marco Tardelli, Veronica Pivetti e Virginia Raffaele. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor 4 4×08 Genitorialità: Lea è preoccupata perché i genitori, con i quali ha un rapporto difficile, le faranno visita. Quando conoscono Shaun, temono che la figlia non sia abbastanza matura per un rapporto così “problematico”. Rai2, ore 22.05: The Resident 2 2×18 Contatto d’emergenza: Il dottor Pravesh scopre che Julian è viva. Il padre di Conrad decide di lasciare il Chastain e propone a Julian di collaborare con lui per riqualificare la Quo ...

