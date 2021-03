Pre Benevento-Fiorentina | le dichiarazioni degli allenatori

Advertising

fantapazzcom : Prandelli presenta la sfida a Benevento - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Tommasini in studio ?? Live Spezia-Benevento! ?? Pre Juve-Laz… -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Benevento

Alla vigilia della trasferta di Bergamo, mister Vincenzo Italiano ha analizzato il momento della sua squadra nella consueta conferenza stampa- gara. Queste le sue dichiarazioni: 'Colè stata l'ennesima gara in cui abbiamo recuperato una situazione di svantaggio; per questo penso che ci sia da essere fiduciosi, perché ...... sabato ore 18, problemi sulle corsie difensive Pippo Inzaghi non recupera Depaoli, anzi. ...allertato Grassi per un posto in mediana. Davanti tanti pretendenti: da Cornelius a Pellé a ...Benevento – Le ambizioni, in partenza, erano ben altre. La Fiorentina si è resa conto da tempo che questa sarebbe stata invece una stagione di sofferenza, nonostante l’arrivo di giocatori di spessore ...Alla vigilia della trasferta di Bergamo, mister Vincenzo Italiano ha analizzato il momento della sua squadra nella consueta conferenza stampa pre-gara ...