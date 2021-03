Pd, Enrico Letta candidato alla segreteria del Pd (Di venerdì 12 marzo 2021) «Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratic». Così Enrico Letta in un video su twitter. «Io non cerco l’unanimità,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 marzo 2021) «Sono qui ad annunciare mia candidaturaguida del Pd. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratic». Cosìin un video su twitter. «Io non cerco l’unanimità,...

Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Enrico Letta? L'ho sempre considerato una terza fila come Gentiloni. E come segretario PD una minestra riscaldata - Locke13Locke : @graziano_delrio @EnricoLetta @pdnetwork Rigenerazione con Enrico Letta? Sarebbe come affrontare New Zealand con la Vespucci. -