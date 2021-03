Pd ad alta tensione: per Letta sostegno a parole, ma tra le correnti dem è già psicodramma (Di venerdì 12 marzo 2021) A parole Enrico Letta è l’ uomo della provvidenza. Manca poco. Oggi scioglierà la riserva. Se accetterà o meno la segreteria non si sa. Ma soprattutto domenica sarà il D-day, il giorno in cui l’assemblea dem dovrà decidere qualcosa. Ma al sostegno unitario proclamato a gran voce sulla sua segreteria non corrisponde affatto un clima altrettanto pacificato tra le componenti dem. E’ il Pd, bellezza! Non c’è da stupirsi se a un giorno e poco più dall’assemblea che dovrà decidere chi guiderà il partito, le tensioni continuino: in una girandola di riunioni e contro-riunioni, di qui all’assemblea, delle varie aree Pd. Gli zingarettiani hanno fatto già un primo punto con i territori, con il coordinamento di Nicola Oddati, insieme ai delegati in assemblea in vista dell’appuntamento di domenica. Nell’incontro, a quanto si è appreso, c’è stata ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) AEnricoè l’ uomo della provvidenza. Manca poco. Oggi scioglierà la riserva. Se accetterà o meno la segreteria non si sa. Ma soprattutto domenica sarà il D-day, il giorno in cui l’assemblea dem dovrà decidere qualcosa. Ma alunitario proclamato a gran voce sulla sua segreteria non corrisponde affatto un clima altrettanto pacificato tra le componenti dem. E’ il Pd, bellezza! Non c’è da stupirsi se a un giorno e poco più dall’assemblea che dovrà decidere chi guiderà il partito, le tensioni continuino: in una girandola di riunioni e contro-riunioni, di qui all’assemblea, delle varie aree Pd. Gli zingarettiani hanno fatto già un primo punto con i territori, con il coordinamento di Nicola Oddati, insieme ai delegati in assemblea in vista dell’appuntamento di domenica. Nell’incontro, a quanto si è appreso, c’è stata ...

