Pasqua in lockdown: tutta Italia zona rossa dal 3 al 5 aprile (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa. Compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Questa l’intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca (attualmente solo la Sardegna). Anche il ministro della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5sarà in. Compresi quindi i giorni die Pasquetta. Questa l’intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali. Dallanazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno inbianca (attualmente solo la Sardegna). Anche il ministro della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Corriere : Pasqua in lockdown: il 3-4-5 aprile Italia zona rossa. Le Regioni gialle diventano arancioni. «Rt a 1,16» - Corriere : Pasqua in lockdown: il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia in zona rossa Brusaferro: «L’Rt na... - GHERARDIMAURO1 : RT @canaledieci: #Lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile: a Pasqua vietato uscire di casa - emergency_live : Covid, Pasqua in zona rossa: deroghe e lockdown automatico, ecco le novità della bozza del decreto - canaledieci : #Lockdown nazionale dal 3 al 5 aprile: a Pasqua vietato uscire di casa -