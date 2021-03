Oppo Find X3 Series | ufficiale la nuova famiglia di smartphone di fascia medio-alta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Finalmente ci siamo! Dopo tanta attesa è il momento di scoprire le novitàmarchiateItalia. Stiamo ovviamente facendo riferimento ai nuovissimi device dellaX3, composta da tre nuovipensati per conquistare ladel mercato. Ecco le specifiche tecniche e tutte le novità riguardoX3 Lite,X3 Neo eX3 Pro. Proposte per quasi tutte le tasche e per tutte le esigenze quelle rappresentate dallaX3appena presentata. Si parte infatti dal nuovissimo ...