“Nessun nesso fra morti e vaccini” | Astrazeneca | facciamo chiareza

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il fatto che alcuni lotti siano stati sospesi in via precauzionale è sintomo del controllo della filiera produttiva del farmaco e indice della sua sicurezza. Da appurare, inoltre, le cause dei decessi e il rapporto con la somministrazione del vaccino La notizie che sei Paesi nel mondo e qualche regione in Italia abbiano bloccato dei lotti diha scatenato un panico generale fra la popolazione, creando non poca confusione. LEGGI ANCHE => Vaccino, è allarme: sospeso lotto in ormai sei Paesi, a Catania si indaga Fra chi grida al complotto vedendo in questa notizia la conferma che isiano pericolosi e chi vuole continuare a fidarsi, la confusione al momento è tanta ed è doveroso fare chiarezza. La decisione di bloccare momentaneamente alcuni lotti dideriva dalle ...