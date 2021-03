‘Ndrangheta, arrestato il latitante Giuseppe Romeo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il latitante Giuseppe Romeo è stato arrestato a Barcellona. L’uomo era in fuga da oltre due anni. ROMA – Il latitante Giuseppe Romeo è stato arrestato in Spagna. Il blitz della Polizia di Stato è scattato nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 a Barcellona al termine di una lunga indagine. Uno dei vertici degli Stacchi di San Luca era in fuga ormai da oltre due anni dopo essere riuscito a sfuggire all’arresto. Gli investigatori, però, non l’hanno mai messo di cercarlo inserendolo anche nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi d’europa. ‘Ndrangheta, il ruolo di Giuseppe Romeo Giuseppe Romeo è considerato uno dei vertici della famiglia Stacchi di San ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilè statoa Barcellona. L’uomo era in fuga da oltre due anni. ROMA – Ilè statoin Spagna. Il blitz della Polizia di Stato è scattato nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 a Barcellona al termine di una lunga indagine. Uno dei vertici degli Stacchi di San Luca era in fuga ormai da oltre due anni dopo essere riuscito a sfuggire all’arresto. Gli investigatori, però, non l’hanno mai messo di cercarlo inserendolo anche nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi d’europa., il ruolo diè considerato uno dei vertici della famiglia Stacchi di San ...

