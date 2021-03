MotoGP, Danilo Petrucci al comando nella quinta giornata dei Test di Losail. Condizioni estreme della pista, attività limitata (Di venerdì 12 marzo 2021) I Test collettivi pre-stagionali della MotoGP sono andati definitivamente in archivio a Losail (Qatar) con un’ultima giornata condizionata pesantemente da una tempesta di sabbia che ha reso quasi impraticabile il tracciato sede dei primi due round del Motomondiale 2021. La sessione odierna è stata anche interrotta per oltre un’ora con una bandiera rossa proprio per consentire ai commissari di provare a pulire la pista, senza grande successo. A causa di questa situazione estrema, sono solo cinque i piloti che hanno fatto segnare almeno un giro cronometrato valido, mentre altri centauri sono usciti dalla pit-lane per saggiare le Condizioni del circuito e per effettuare qualche prova di partenza. Il miglior tempo assoluto del day-5 è stato firmato da ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Icollettivi pre-stagionalisono andati definitivamente in archivio a(Qatar) con un’ultimacondizionata pesantemente da una tempesta di sabbia che ha reso quasi impraticabile il tracciato sede dei primi due round del Motomondiale 2021. La sessione odierna è stata anche interrotta per oltre un’ora con una bandiera rossa proprio per consentire ai commissari di provare a pulire la, senza grande successo. A causa di questa situazione estrema, sono solo cinque i piloti che hanno fatto segnare almeno un giro cronometrato valido, mentre altri centauri sono usciti dalla pit-lane per saggiare ledel circuito e per effettuare qualche prova di partenza. Il miglior tempo assoluto del day-5 è stato firmato da ...

Advertising

gponedotcom : Una tempesta di sabbia rovina l'ultimo giorno di test in Qatar: Soltanto cinque i piloti scesi in pista con Danilo… - sportface2016 : #MotoGP Test Losail 2021: Danilo #Petrucci è il migliore di giornata. Imperversano vento e sabbia, solo quattro p… - P300it : Questi i tempi dei testi fino alla bandiera rossa con Pol Espargaro e Danilo Petrucci unici a scendere in pista.… - P300it : #MotoGP | #QatarTest: sessione attualmente sospesa per la pista troppo sporca di sabbia. Solo due piloti con tempi… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Petrucci fa la Dakar con la KTM MotoGP: tempesta di sabbia in Qatar: FOTO - Il forte vento ha reso il circuito di Losail q… -