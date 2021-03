Mascherine e inquinamento | perché tagliare gli elastici prima di buttarle può salvare gli animali e l’ambiente

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’emergenza per la pandemia di Coronavirus ha stravolto completamente l’equilibrio mondiale e le abitudini di tutti. Se tanti sono gli elementi venuti meno, ce n’è uno che però da più di un anno ricorre ogni giorno nella vita di ognuno di noi: la mascherina, uno dei dispositivi di sicurezza insieme ai guanti. Alla luce del loro difficile smaltimento, del loro altissimo utilizzo e del loro terribile impatto ambientale esiste un accorgimento che nella vita di ognuno di noi dovrebbe diventare una vera e propria abitudine a tutela delglidelledi gettarle.: un nemico pere per gliL’aumento del loro utilizzo (essenziale per limitare il numero di contagi) ha tuttavia ...

Advertising

grayfox850 : RT @DigitalkPR: Le immagini di due subacquei mostrano la barriera corallina delle Filippine piena di mascherine Una sevizio della BBC denu… - DigitalkPR : Le immagini di due subacquei mostrano la barriera corallina delle Filippine piena di mascherine Una sevizio della… - SandraCeradini : RT @Faraone2016: 24zampe di Guido Minciotti. L’otaria e la fpp2, foto simbolo dell’inquinamento da mascherine - bellissima2021 : RT @Faraone2016: 24zampe di Guido Minciotti. L’otaria e la fpp2, foto simbolo dell’inquinamento da mascherine - BCalcinai : RT @ansa_ambiente: Studi recenti stimano che utilizziamo 129 miliardi di #mascherine a livello globale ogni mese: è urgente quindi riconosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine inquinamento

Agenzia ANSA

... invece di usare metodi validi un secolo fa, con la Spagnola "quali, distanziamento, ...torneranno utili anche nel caso di future epidemie e per ridurre i rischi respiratori da. ......plastica contenuta all'interno dellesi sta rompendo e viene consumata dalla fauna marina. Un monito a migliorare la gestione dei rifiuti sanitari, per prevenire un ulteriore...E’ iniziata oggi, con un flash mob in Piazza Baldissera, la tappa torinese di Clean Cities, la nuova campagna di Legambiente che intende accendere i Ci siamo rotti i polmoni! Flash mob a Torino per un ...Un filmato girato da un giornalista della BBC, che si è immerso al largo di Manila insieme a un gruppo di sommozzatori, mostra la barriera corallina ...