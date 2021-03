LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: McNulty cade e si ritira. Il gruppo insegue i sei fuggitivi a 3? (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 13.19 Lo statunitense era stato autore di una buona corsa ed era in lotta per il podio. 13.13 Peccato per il ciclista della UAE in maglia bianca costretto al ritiro a causa della caduta. 13.09 Caduta per il terzo della generale Brandon McNulty (AUE). 13.03 Il gruppo non lascia andare completamente la fuga, per gli uomini di classifica, se affrontata ad alta intensità, potrebbe trasformarsi in una talla stimolante. 12.58 I fuggitivi stanno iniziando a scalare la Cote de Cabris. 12.55 La media di tappa resta altissima: 48,3 km/h. 12.52 Mancano 116 chilometri al traguardo, il gruppo si trova a 2’45” dai ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 13.19 Lo statunitense era stato autore di una buona corsa ed era in lotta per il podio. 13.13 Peccato per il ciclista della UAE in maglia bianca costretto al ritiro a causa della caduta. 13.09 Caduta per il terzo della generale Brandon(AUE). 13.03 Ilnon lascia andare completamente la fuga, per gli uomini di classifica, se affrontata ad alta intensità, potrebbe trasformarsi in una talla stimolante. 12.58 Istanno iniziando a scalare la Cote de Cabris. 12.55 La media diresta altissima: 48,3 km/h. 12.52 Mancano 116 chilometri al traguardo, ilsi trova a 2’45” dai ...

