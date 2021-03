LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa batte New Zealand di 37? e si porta sul 2-1! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.52 Luna Rossa ha veramente dominato questa gara-3. Dopo aver preso la testa sin dalla partenza, si è letteralmente esaltata con poco vento (8-10 nodi). I neozelandesi si sono rivelati veloci, ma gli italiani hanno sempre guadagnato in fase di manovra. 4.51 Luna Rossa-TEAM NEW Zealand 2-1 dopo tre regate. 4.51 Team New Zealand taglia il traguardo con 37? di ritardo. 4.51 HA VINTO Luna Rossa! Luna Rossa C’E’! 4.50 Ultima strambata per Luna Rossa. Gli italiani mettono la prua verso il traguardo! 4.49 Sta amministrando Luna Rossa. Sempre 420 metri di margine sui Kiwi. L’arrivo si ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.52ha veramente dominato questa gara-3. Dopo aver preso la testa sin dalla partenza, si è letteralmente esaltata con poco vento (8-10 nodi). I neozelandesi si sono rivelati veloci, ma gli italiani hanno sempre guadagnato in fase di manovra. 4.51-TEAM NEW2-1 dopo tre regate. 4.51 Team Newtaglia il traguardo con 37? di ritardo. 4.51 HA VINTOC’E’! 4.50 Ultima strambata per. Gli italiani mettono la prua verso il traguardo! 4.49 Sta amministrando. Sempre 420 metri di margine sui Kiwi. L’arrivo si ...

